Тони Димитрова защо българите вече не изглеждат щастливи

Развлечения

Щастието изчезна някак от очите на българите. Това е горчивото наблюдение на Тони Димитрова, която в момента обикаля малки и големи градове с юбилейното си турне „Щастие“. Певицата споделя, че преди години в погледа на хората е имало един задължителен блясък, но днес, когато върви по улиците, просто не го вижда. Тя признава, че колкото повече пътува из родината, толкова по-рядко забелязва щастливи хора.

Тони Димитрова е една от най-обичаните гласове в България и в момента празнува 30 години на сцената. Кариерата ѝ стартира, когато композиторът Стефан Диомов я открива на конкурс и я назначава за солистка на оркестъра „Горещ пясък“. През 1996 г. тя пуска и емблематичната си песен „Ах, морето“, с която заема трето място на музикалното фестивално събитие „Бургас и морето“. Пътят ѝ към музиката обаче започва още по-рано – шест години преди това тя взема смелото решение да напусне работата си като машинописка, твърдо убедена, че мястото ѝ е на сцената.

Защо точно „Щастие“?

Името на турнето не е случайно, а е вдъхновено от разговор с дъщеря ѝ. Момичето я е попитала кога певицата е била най-щастлива, което е накарало Тони да се върне към най-светлите моменти от живота си. В процеса на разказите тя осъзнава, че всички силни емоции и щастие в живота ѝ са пряко свързани с музиката и концертите.

Днес Тони Димитрова дефинира щастието по различен начин. За нея то е в това да може да се огледа в очите на дъщеря си, да има верни приятели и екип от съмишленици, които вярват в нейните песни. Още едно важно нещо за нея е свободата – възможността съзнателно да прави това, което наистина обича.

От Пловдив до НДК

До момента изпълнителката на „Чаша кафе“ е изиграла поредица от успешни концерти под открито небе. Публиката в родния ѝ Бургас, Димитровград, Русе и в „Античния театър“ в Пловдив прие шоуто с огромен ентусиазм. Всичко това обаче е само подготовка за финала.

Грандиозното приключване на турнето ще бъде в София, в зала 1 на НДК, на 10 януари 2027 г. Датата е избрана с много специален повод – Тони празнува своя рожден ден. Според нея няма по-хубав подарък от това да отпразнува личния си празник заедно с обичащата я публика.

Бургас, Евровизия и кауза за доброти

Певицата не крие гордостта си, че през 2027 г. България ще бъде домакин на световния формат „Евровизия“. Тя е особено развълнувана от факта, че нейният роден Бургас ще бъде мястото на събитието. Тони е убедена, че градът е напълно готов, разполага с отлична база и развлечения, с които ще покажат красотата на Черно море. Тя добавя и че кметът на града си върши работата отлично.

Освен музикалните успехи, Тони Димитрова използва публичността си, за да насочи вниманието към важни каузи. Тя призовава българите да станат по-добри и да проявят повече хуманност и грижа – както един към друг, така и към бездомните животни по пътищата на България. Певицата подчертава, че тези същества са безащитни и имат нужда от храна, вода и отворено сърце, а не от насилие и малтретиране. Според нея именно човечността е това, което ни прави хора.