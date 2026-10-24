Емрах Стораро вдигна пищна сватба с Айлян: „От днес сме едно семейство“

Развлечения

Емрах Стораро и годеницата му Айлян официално станаха семейство при пищно тържество в столичен хотел. Празненството беше точно това, което очакваме от попфолк звезда – с музика на живо, оркестър и огромна торта за всички гости.

Емрах не пестел емоциите си във Фейсбук, където написа, че сватбата е един от най-важните и незабравими дни в живота му. Певецът сподели, че от този момент те вече не са просто двама души, а едно семейство, започващи нова глава с любов и общи мечти. В публикацията си той разсъждава и върху свободата, описвайки я като възможността човек да бъде себе си, да живее спокойно и да не зависи от никого.

Визията на младоженците беше точно в стила на „голямото събитие“. Емрах заложи на двуреден бял костюм, а Айлян сияеше в бяла рокля, цялата опсипана с камъни. Романтиката започна още от дома на булката, където певецът я целуна нежно по челото, за да я вземе за тържеството.

Сред изпълнителите на сватбеното тържество беше самата Софи Маринова. Самият Емрах, който беше един от най-колоритните участници в Dancing Stars по bTV през 2024 г., не пропусна да покаже завидните си танцови умения на дансинга, под бурните аплодисменти на семейството, близките и приятелите му.

Пътят до алтаря обаче беше дълъг и изпълнен с традиции. Преди същинската сватба двамата преминаха през годеж през август 2025 г., който се състоя в село Подайва, Разградско. Селото е на булката и именно в този край са запазени специфични традиции, свързани с годежа и сватбата. След годежа се състоя и къна.

Дали белият костюм на Емрах е твърде много или точно това, което му трябва за такъв ден?