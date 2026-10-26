Ромина Андонова влиза в кралски ритъм с обувките на Кейт Мидълтън

Развлечения

След като последователка в Инстаграм акцентира на избора ѝ на обувки, водещата на „Съдебен спор“ се похвали, че става въпрос за британска марка, която е любима и на принцесата на Уелс.

Да си признаем – всички искаме кралски вибс, но без да източваме банковата сметка. Цените на обувките на марката варират в интернет в зависимост от това дали са на промоция и модел може да се закупи и за 80-100 евро.

Освен с обувките, Ромина продължава да държи вниманието ни с прическата си. Блондинката е заложила на изключително къса коса и изглежда, че няма никакви планове да се върне към дългата прическа от времето, когато спечели титлата „Мис България“ през 2010 г. Оттогава насам тя промени цвета си от тъмен на рус и постепенно скъсваше косата си, докато не стигна до сегашния си модерен стайл.

Дали кралските обувки и късата коса са новата униформа за успех?