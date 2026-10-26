Плюшено пони и много сладки кадри: Дара се среща с новата детска шампионка от „Евровизия“

Развлечения

Един плюшено пони беше всичко, което трябваше, за да се съберат Дара и най-новата звезда от детската „Евровизия“ – 13-годишната Наре от Армения. Снимката, на която двете са заедно върху играчката, изглежда супер забавно и определено е един от най-сладките моменти от събитието в Малта.

Наре спечели 24-ото издание на детския песенен конкурс на 24 октомври с песента Boo!, събирайки 202 точки. За Армения това е третата победа в този формат след успехите през 2010 и 2021 година. Самата Наре е от Ереван и е участвала четири пъти в националната селекция, преди да получи възможността да представи страната си на международната сцена.

Дара, която стана голяма шампионка през май във Виена, беше специален гост на конкурса и изпълни своята „Бангаранга“. Любовното посрещане между двете певички е точно това, което ни трябваше за настроение.

Дали е възможно да сме толкова сладки, колкото те на това пони?