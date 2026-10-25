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Маги Джанаварова се бори с бръчките от смях с малко ботокс

Mandy Mandopoulos · 25 октомври 2026 г.

Маги Джанаварова реши да се заеме с „проблемните“ зони по лицето си. В публикувано видео изпълнителката се появи в медицински кабинет, където се подготвя за процедура с ботокс.

Певицата обясни, че целта е да изглади бръчките около очите. Според нея причината за тях е фактът, че се смее много, а на 38 години вече не желае да вижда тези следи по лицето си. В клипа се вижда как докторката ѝ държи инжекция, докато Маги споделя, че не може да спре да се смее.

С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.