Маги Джанаварова се бори с бръчките от смях с малко ботокс
Маги Джанаварова реши да се заеме с „проблемните“ зони по лицето си. В публикувано видео изпълнителката се появи в медицински кабинет, където се подготвя за процедура с ботокс.
Певицата обясни, че целта е да изглади бръчките около очите. Според нея причината за тях е фактът, че се смее много, а на 38 години вече не желае да вижда тези следи по лицето си. В клипа се вижда как докторката ѝ държи инжекция, докато Маги споделя, че не може да спре да се смее.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.