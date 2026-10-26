Андреа се наяде с жабешки бутчета в таверна

Развлечения

Андреа сподели видео, в което се наслаждава на панирани жабешки бутчета. Певицата е приседнала в таверна в двор на къща заедно със своя пиар Атанас Лазаров, а пред нея стоят цели две чинии с деликатеса.

Първоначално изпълнителката изглежда леко озадачена, когато ѝ сервират порциите, но бързо влиза в роля и реагира с едно спокойно: "Ами, добре!". Макар че менюто напомня на предизвикателства от екстремни риалити предавания, бутчетата са били добре почистени от плавници и ципи.

Оказа се, че апетитът идва с яденето, защото блондинката неусетно изяде и двете порции. Дали си е поискала трета за вкъщи, обаче остава мистерия.

Честно казано, ние сме впечатлени от смелостта – вие бихте ли се рискнули с такава вечеря?