Горчиво и с много тролинг: Емрах Стораро се ожени, но интернет говори само за Фики

Развлечения

Попфолк звездата Емрах Стораро и годеницата му Айлян вдигнаха пищна сватба в столичен хотел. Празненството беше белязано от страстни танци, музика на живо с оркестър и огромна торта, с която младоженците почерпиха гостите. Вълна от коментари заля социалните мрежи след новината за сватбата на по-малкия син на попфолк легендата Тони Стораро.

Докато някои хвалят нежността на Емрах към булката, други са по-жестоки. В мрежата се шегуваха, че той е „като кибритена клечка“ с белия си костюм, а един от по-острите коментари се пита дали очилата му няма да се замъглят „от зор“.

Но истинската звезда на коментарите стана Фики. Коментарите за външния му вид бяха най-много. Според един от тях токът на обувките му е по-висок от този на коментиращия, а други писаха, че костюмът му стои като водолазен и че бицепсите му излизат от шевовете.

Не останаха незабелязани и сравненията – от „индиец“ и „Минотавър“ до шеги, че Фики изглежда по-стар от баща си и трябва да посети неговия хирург. Някои дори се запитаха дали булката не е просто част от декора на неговата лична фотосесия, вместо да бъде център на внимание.

Интернет троловете не спряха дотук, като се забавляваха и с името на булката, питайки се дали не се пише „Айрян“, или търсеха „червеното коланче“. Накрая някой напомни, че поне за певци не са платили, защото сигурно са пяли „Бедни и богати“.

Горчиво и честито на младоженците!