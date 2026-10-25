Ивка Бейбе с бягство във Франция за рождения си ден и скандали за бисексуалността

Развлечения

Ива Иванова, известна като Ивка Бейбе, отбеля 27-ия си рожден ден на 19 октомври в Франция. Вместо традиционните за нея шумни купони в столично заведение, тя избра да празнува в тесен кръг в родината на пенливото вино. Пътуването до областта Шампан не беше случайно решение, а сбъдната мечта, за която Ивка е чакала цели пет лета, но работата постоянно е измествала личните ѝ желания на заден план.

Ден преди празника тя сподели кадри от град Реймс, прочут с архитектурата си и производството на шампанско. Сред големите забележителности на града е катедралата „Нотр Дам“, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и мястото, където векове наред са били коронясвани френските крале. Рожденицата се появи в снимки и с майка си, подчертавайки решението си да замени масовото тържество с време за най-близките хора. Престоят обаче не мина гладко, тъй като компанията ѝ се сблъска с напрежението от протести във Франция, които прераснаха в грабежи, безредици и погроми.

Любовни искри и „Ергенът“

Не е ясно дали Владимир Борисов, нейното гадже от „Ергенът: Любов в рая“, присъства на празненствата. Между двамата прехвърчаха искри още в началото на сезона, а фармацевтът направи романтичен жест, като ѝ подари пръстен и я попита дали иска да бъде негова приятелка. От кухнята на шоуто се разказва, че двамата са имали много бурни креватни изпълнения, които обаче няма да бъдат излъчвани по телевизията.

Преди това името на Ивка беше свързано с пианиста Евгени Генчев от втория сезон на „Ергенът“. Двамата имаха кратка авантюра, която разказваха по различен начин – докато музикантът отричаше връзката, Ивка говореше за нея открито. В момента тя твърди, че не поддържат никакъв контакт и гледа на случилото се като на урок, като добави, че според нейната информация Евгени вече няма отношение към жените.

От продавачка в мол до инфлуенсър

Пътят на Ивка към популярността започна далеч от прожекторите. Преди да стане известна в социалните мрежи, тя е работила като продавачка в столичен мол. Пандемията от Ковид-19 я остави без работа, което я постави пред избора да се върне в родния си град Варна или да остане в София. Тя избра второто и се насочи към дигиталния маркетинг, като започна да създава съдържание и да снима интервюта. Така се роди образът на Ивка Бейбе – момичето, което безстрашно спира непознати в дискотеките, за да им задава провокативни и често наричани просташки въпроси за секс и интимни отношения.

Този подход ѝ донесе бърза популярност и обща аудитория в Ютюб, Инстаграм и ТикТок, която се доближава до един милион последователи, но с времето се превърна в капан за имиджа ѝ. Самата Ивка признава, че в миналото е прекалявала с вулгарността и че се шокира от собствените си анкети отпреди пет години. В момента тя се опитва да „изчисти“ имиджа си и да покаже, че може да създава и смислени неща, като разшири дейността си с подкаст, в който коментира скандали и разговаря с известни личности.

Операции и сензации за бисексуалността

Ивка не крие, че е минавала през естетични корекции. Тя е оперирала бюста си два пъти, тъй като не е останала доволна от първия резултат, а по-късно е подмянала носа си в Турция. В личния ѝ живот обаче най-големият скандал е свързан с сексуалната ѝ ориентация. Тя е заявявала публично, че е бисексуална и е имала сериозни връзки с две жени. Тези твърдения обаче се оспорват от хора от нейното обкръжение, които смятат, че това са пълни глупости, с които тя просто се опитва да се направи на интересна и да предизвика скандал, тъй като близките ѝ никога не са я виждали с жена.

Зад провокациите стои и по-лична история. Ивка е израснала с майка си и пастрока, а отношенията с биологичния ѝ баща дълго време бяха прекъснати. След дълго отчуждение двамата успяха да възстановят контакта си, като тя заявява, че е успяла да преодолее емоциите и да му прости.

Дали „изчистването“ на имиджа ще проработи или ще продължим да виждаме само провокации, оставаме да видим.