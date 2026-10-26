Педро ли е тайната любов на Джина Стоева?

Развлечения

Петър Китов, по-известен като Педро, стана една от най-дискутираните фигури в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“, но сега е в центъра на слухове за личния си живот.

Оказва се, че до него стои попфолк певицата Джина Стоева. Записи от парти предизвикаха коментари, че двамата са много повече от просто приятели. Съмненията се засилват от скорошно признание на Джина, която е силно влюбена и щастлива в личния си живот.

Засега не е потвърдено дали Педро е човекът, към когото са насочени чувствата на певицата.