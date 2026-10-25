Елеонора Кабакчиева разкри защо се раздели с Крис и къде е годежният пръстен

Развлечения

Елеонора Кабакчиева направо изсипа всичко за раздялата си с Кристиян Генчев. Всичко започва в „Ергенът“, където двамата се залюбват. Нора признава, че дори преди да влязат във „Фермата“, в отношенията им вече е имало сериозни търкания. Няколкота месеца, които са имали да се опознаят, не са били точно „гладки“, както много хора си представят, а проблеми са започнали още тогава.

В „Фермата“ обаче всичко е станало напълно ясно. Елеонора обяснява, че за нея най-важната кауза е спасяването на животни и помагането на беззащитните и по-слабите хора. Тя е търсила точно това качество в Кристиян, но за съжаление не го е намерила. Според нея начинът, по който той съществува, е съвсем различен и тя просто не може да гради бъдеще с човек, който дори не разбира благотворителната ѝ мисия.

Драмата продължава и с годежния пръстен. Оказва се, че бижуто е трябвало да се смалява на два пъти, но Кристиян го е оставил в колата на Елеонора, без изобщо да я уведоми. Тя е разбрала, че пръстенът е там, чак след участието си в „Преди обед“. Нора признава, че от миналата седмица знае къде е пръстенът, но все още не е решила какво да прави с него, тъй като в момента няма никакъв контакт с бившия си.

Говоряйки за Крис, тя е доста остро настроена. Елеонора се чувства леко излъгана и подведена в доста отношения. Тя наблюдава реакциите му след излъчването на епизодите от „Фермата“ и твърди, че нещата, които чува, изобщо не ѝ допадат, затова не смята да го търси за разговор в бъдеще. Според нея след излъчването на епизодите Кристиян е бил представян като жертва и всички са го съжалявали, но се оказва, че той никак не е за жалене и изобщо не страда след уж тежката им раздяла. Тя е озадачена защо отрича, че има приятелка, след като дори са го виждали с друго момиче.

В момента Елеонора е категорична – няма как да се събере с някой от бившите си. Заради ретроградната Венера ли е така, не знае, но все още не е открила нова любов. Тя търси мъж, който да е интелигентен, сериозен, отговорен и най-вече добър към обществото и животните. Няма да бъде с човек, който мисли повече за себе си, отколкото за другите.

Отношенията с родителите на Кристиян също не са били цветни. Елеонора уточнява, че „прекрасни отношения“ е силно казано, тъй като ги е виждала само два пъти в живота си и за много кратко. Макар да изпитва уважение към тях, не са близки и никой не се е опитал да ги помири. От друга страна, нейните родители са виждали Кристиян по-често, но и те не са го канили на разговор.

След цялата тази публична сага с любов и раздели, Нора се чувства наплашена за бъдещите си връзки. Питай се дали няма да бъде подведена отново, макар и да смята, че е успяла да запази себе си. Тя признава, че във „Фермата“ може би е реагирала малко по-остро заради затвореното пространство, но връзката им просто нямаше бъдеще.

Когато става въпрос за нови телевизионни приключения, отговорът ѝ е категорично „не“. Елеонора няма намерение да търси любов в „Ергенът: Любов в рая“, защото иска да гради отношения в истинския живот. Според нея в такива предавания нещата се случват по начин, който е далеч от реалността. Макар и да гледа предаването, ако е свободна, тя не е пристрастена и не проследява всеки епизод.

В момента тя просто има нужда от почивка от емоциите. След една година, в която личният ѝ живот стана достояние за всички, се чувства претоварена и иска да „почисти психиката си“, преди да бъде готова за нещо ново. Тъй като е преживяла предателства и разочарования в миналото, включително и при първата си годеж, тя е решила, че лъжата и измамата не е склонна да прощава нито на партньори, нито на приятели.