Кои звезди се появиха на изборните секции

Развлечения

Президентските избори се превърнаха в истински парад на известността, като музиканти, актьори и телевизионни лица се побързаха да покажат, че са упражнили правото си на глас. Докато някои от звездите споделиха снимки и видеа в социалните мрежи, други предпочели да разкажат за своя избор направо в телевизионния ефир.

Дони и Нети бяха сред първите, които се похвастаха с кадри от избирателната секция. Вместо да пишат стандартни призиви към последователите си в Инстаграм, двамата заложиха на музикалното послание с песента „Има път“ на „Фондацията“ и част от нейния текст.

В изборния ден активна беше и Ваня Запрянова, която публиката познава от „Игри на волята“.

Ей, само на нас ни се струва, че бюлетинът е новия аксесоар за сторитата, нали?