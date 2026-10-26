Нова страшна локация и битка за оцеляване в „Игри на волята“

Развлечения

Нова, вдъхваща страхопочитание локация стана част от надпреварата в „Игри на волята“ в епизода по NOVA от 20:00 ч. на 23 октомври. Зрителите видяха отблизо тайната територия веднага след като там се настани първият ѝ обитател.

Битката за спасение между номинираните предложи напрегнат дуел на честта, а победителят в нея се сдоби с ценната награда от 100 златни гроша. Въпросът беше кой от Ураганите, които загубиха битката за неприкосновеност предната вечер, ще се изправи срещу номинирания капитан на Канарите Йордан.

Вторият сблъсък на Арената беше между последните две обитателки на Блатото – Теодора и Виктория. Двете се впуснаха в шеметна борба за последното сигурно място във Войната на племената. Тази, която триумфира, спечели и титлата Кралица на Блатото.

Епизодът обещаваше да покаже кой ще се спаси, кой ще влезе в голямата игра и кой ще каже сбогом на Дивия север.