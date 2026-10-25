Поли Генова и Крис от „Молец“ в новия сезон на „Traitors: Игра на предатели“

Развлечения

На 6 ноември стартира вторият сезон на „Traitors: Игра на предатели“, а новите попълнения в каста обещават сериозно напрежение. Петима популярни участници се присъединяват към играта, в която всеки трябва да разчита на собствената си интуиция, а всяка грешна стъпка може да се окаже фатална. Под зоркия поглед на водещия Владо Карамазов участниците ще трябва да разгадават чужди намерения, да строят съюзи и да пазят своите тайни в стените на двореца „Евксиноград“.

Музикални звезди и неочаквани таланти

Поли Генова, една от най-разпознаваемите фигури на българската поп сцена, е сред големите залози в този сезон. Тя е представила България два пъти на „Евровизия“, като през 2011 г. дебютира, а пет години по-късно печели четвърто място с „If Love Was a Crime“. Поли е известна и като водеща на детската Евровизия през 2015 г., както и като дългогодишен треньор в „Гласът на България“. В играта тя ще трябва да замени харизмата и енергията от сцената с умението да разпознава скрити мотиви и да преценява кога е по-добре да мълчи.

Кристиян Макаров, по-известен като Крис от проекта „Молец“, също влиза в играта. Крис е певец, музикант и актьор, който заедно с Юлиян Славчев създава групата „Молец“ през 2020 г. Проектът бързо става едно от най-успешните явления в новата музикална сцена, печели престижни награди и издава платинен албум. В „Traitors“ Крис ще трябва да използва умението си да улавя фалшивите нотки, но този път не в музикалните композиции, а в свидетелствата на останалите играчи.

Кристина Костова е шампионка по скоростно нареждане на кубчето на Рубик. Тя има осем национални рекорда и десетки спечелени състезания. Кристина е сред най-изявените представители на speedcubing-а в България и от над десетилетие усъвършенства уменията си. Публиката я познава и от „България търси талант“, където спечели „Златен бутон“ и второ място в последния сезон. Тук логиката ѝ ще бъде изпитана пред загадки без готово решение.

Стратегии, рискове и доктори в играта

Венци Мицов е участник, който трудно се вписва в една единствена рамка. Той е едновременно пънк рок музикант, университетски преподавател и бивш общински съветник. Мицов притежава научна степен „доктор“, ръководи „Биг Бенд“ Благоевград и е автор на музика за филми, театър, симфонични и камерни произведения. Неговите научни интереси са насочени към контракултурата и музикалното плагиатство, което му дава добър усет към това кое е оригинално и кое е заимствано – умение, което може да се окаже ключово при разкриването на маневри зад кулисите.

Денислава Велкова залага на предприемаческия си дух и опита си в различни формати. Тя е превърнала любовта си към животните в бизнес чрез собствен груминг салон и е многократен финалист в различни риалити приключения. Дени се определя като рисков играч, който не се колебае да „скочи в дълбокото“. В „Traitors“ обаче тази смелост е нож с две остриета, тъй като тя ще трябва да балансира между атаката и изчакването, за да не попадне в капан.

Кои още влизат в Двореца

Тези петима се присъединяват към вече обявения списък от участници, който включва Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братя Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Неделчо Богданов, Олга Модева, Дани Върбанов и Мария Чакърдъкова. Всички те ще се изправят пред неочаквани съюзи и трудни решения от 6 ноември по bTV.

Дали Поли ще успее да намери верния ритъм или Крис ще се окаже твърде добър в пазенето на тайни, ще разберем скоро.