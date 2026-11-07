Дара ще разтърси Банкок на Евровизия Азия 2026

Развлечения

Дара ще участва в първото издание на Евровизия Азия 2026. Официалният профил на конкурса в социалните мрежи потвърди, че нашата певица ще участва като специален изпълнител.

Всичко ще се случи в Банкок. Организаторите подготвят специално музикално изпълнение на фона на светлините на тайландската столица.

Това ще бъде първата изява на Дара след издаването на новата ѝ песен Bad Idea.