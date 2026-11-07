Радина Кърджилова за Виктория Влашка в „Под прикритие“: „Движи се по тънък лед, при това на токчета“

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Радина Кърджилова се завръща на малкия екран като едно от новите лица в шестия сезон на „Под прикритие“. Тя влиза в кожата на Виктория Влашка – съпругата на подземния бос Антон Влашки, по-известен като Тони Амигото. Образът е на красива жена, която на пръв поглед води перфектен живот в лукс, но всъщност се бори с демони от миналото, които се оказват по-силни от настоящето. Резултатът е комплексен персонаж, който предизвиква смесени емоции у зрителите.

Радина е една от най-разпознаваемите български актриси, известна с успешни превъплъщения на театралната сцена в роли като Екатерина в „Танцът Делхи“, бунтарката Хеда Габлер, Медея в „Медея“ и съдия Джесика Паркс в Inter Alia. Тя е свикнала да създава въздействащи образи, но Виктория Влашка е различно предизвикателство.

Пътят до Виктория и „фасадата“ на глупостта

Изборът на актриса за тази ключова роля се оказа едното от най-трудните решения за екипа на сериала. Самата Радина споделя, че е преминала през дълъг кастинг, по време на който дори е започнала да се съмнява дали е сред фаворитите. Сега обаче е ясно, че залагането е било правилно. Виктория е изградена като провокативна и на пръв поглед глуповата жена, но това е само фасада. Под нея се крие интригуваща и комична личност, която носи в себе си голям драматизъм.

Актрисата описва героинята си като съкупност от всичкото и нищото, която е едновременно по вертикала и по хоризонтала. Според нея Виктория „движи се по тънък лед, при това на токчета“. Тъй като персонажът е много далечен от реалния живот на Радина и от всички нейни досегашни роли, това се превърна в сериозно професионално предизвикателство. Работата по образа е била изпълнена с изследвания, за да успее да го обогати и да се доближи до него максимално, без да го превърне в гротеска. Подготовката е включвала събиране на наблюдения и вдъхновение, за да успее буквално да влезе в обувките на Виктория. Целта е била образът да напомня на други, но без да е твърде конкретен.

Рискът, предателството и прошката

Въпреки че ролята е работа, Радина е успяла да вземе нещо лично от нея. Тя признава, че най-много не одобрява риска в начина на живот на героинята, но същевременно го намира за привличащ и плашещ. Сравнява това с професията си, къздето нито сцената, нито киното гарантират сигурност или аплодисменти, и споделя, че обича да се губи в чужди истории, за да направи героите пълни и истински.

Влизайки в ролята на „адвокат“ на собствения си персонаж, Кърджилова разкрива, че Виктория е била предадена. За нея предателството не е грешка, а съзнателен избор. Актрисата смята, че прошката е възможна, но това не означава, че човек е длъжен отново да даде достъп до себе си. Тя загадва, че в бъдещото развитие на историята ще научим още повече за г-жа Влашка, което вероятно ще накара зрителите да я защитят или оправдаят.

Между престъпленията и правосъдието

Виктория Влашка е част от силното женско присъствие в шестия сезон на „Под прикритие“. Според Радина формулата за успеха на продукцията се крие в сценария, режисурата, превъплъщенията и силното кино присъствие. Тя определя участието си като отговорност и дисциплина, които ѝ дават възможност за развитие и изграждане на пълнокръвен образ. Актрисата не крие, че „професионалното превключване“ между различни образи понякога води до неловки моменти, като например разсмяне на снимачната площадка или на сцената.

Интересен контраст се забелязва между Виктория и новата ѝ роля на съдия в постановката Inter Alia в театър Artvent. Макар на пръв поглед да са в коренно различни светове – престъпността и правосъдието – Радина смята, че и двете роли се занимават с едно и също: с човека, неговите избори и границата между морала и интереса. Докато в „Под прикритие“ законът често се сблъсква с реалността, в Inter Alia съдията трябва да остави личните си емоции и убеждения настрана. Според актрисата нито законът, нито престъплението съществуват във вакуум, а зад тях стоят човешки съдби, страхове и слабости. Най-трудният въпрос в двата свята е какво ни прави такиви и докъде сме готови да стигнем, преди да прекрачим собствената си морална граница.

В Inter Alia тя споделя сцената с Пламен Димов. Описва ги като добър екип, които в живота са просто Пламен и Радина, но на сцената се превръщат в Джесика и Майкъл.

Дали токчетата на Виктория ще издържат на този тънък лед или ще се счупят още в този сезон?