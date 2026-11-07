Барселона и Умоджа Гибсън в София за Евролигата

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Барселона пристига в България за мача си от десетия кръг на Евролигата срещу Апоел Тел Авив. Срещата в "Арена София" е на 5 ноември от 20:45 часа.

В екипа на Барса е и българският национал Умоджа Гибсън, Очаква се сериозно присъствие по трибуните. До този момент отборът на Александър Секулич има шест победи и три поражения и е на осма позиция в класирането.

Съперникът им, израелският гранд Апоел, има същия баланс от победи и загуби, но заема шестото място в таблицата. Очаква се на паркета в София да гъмжи от звезди.