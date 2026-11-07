Олимпийски звезди на леда в София

Развлечения

Зимният дворец в София се превърна в център на фигурното пързаляне с международния турнир „Албена Денкова Къп“. В надпреварата участват четирима олимпийци, които гарантират, че нивото ще бъде сериозно: българката Александра Фейгин, Кими Рипонд от Швейцария, Виктория Сафонова от Беларус и Ли Ю-сян от Тайпе.

Мащабите на събитието са впечатляващи – над 350 състезатели от 31 държави се борят за победа, а турнирът продължава до неделя. България участва със 127 фигуристи, повечето при подрастващите.

Очаква се истински сблъсък на таланти, тъй като освен олимпийците, на леда излизат участници от световни и европейски първенства. Обичаме, когато София се превърне в такава сцена, така че ако сте в града, време е да се отправите към леда.

Кой според вас ще разцепи на леда този път?