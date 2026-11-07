Софи Маринова навлиза в технологичния бизнес в Дубай с мистериозен консултант

Развлечения

Софи Маринова се насочва към инвестиции в Дубай, макар че към момента не е наясно точно в какво ще бъдат вложени средствата. За тази цел тя ще разчита на помощта на д-р Абдула ал Харти, който е предприемач и един от най-популярните бизнес лидери в технологичния сектор на ОАЕ. Двамата се запознават по време на едно гостуване на певицата в Дубай, след като популярен българин, живеещ там, я представя на експерта.

Д-р ал Харти е специалист по управление на агентни системи и изкуствен интелект. В портфолиото му има шест регистрирани патента към Министерството на икономиката на ОАЕ, а докторатът му е от френско училище за бизнес. Освен това той участва в бордовете на няколко водещи компании. Самата Софи Маринова отказа да коментира подробности за отношенията си с финансиста, но е известно, че ал Харти е фен на певицата и я следва в Instagram.

Високи технологии и луксозен живот в ОАЕ

Въпреки че конкретните инвестиции още не са разкрити, профилът на консултанта подсказва, че става въпрос за компании, свързани с високите технологии. Паралелно с това, близки до певицата съобщават, че в края на октомври тя е капарирала апартамент в Дубай. Към него се добавя и луксозен автомобил, който да използва по време на престоя си в ОАЕ.

Това е необичаен ход за Софи, тъй като през годините тя никога не е споменавала закупуването на жилище, с изключение на имот в Етрополе, където живеят родителите ѝ, и за сина ѝ Лоренцо. В ОАЕ много българи правят бизнес, като голяма част от тях и живеят там.

От „Москвич 12-тка“ до високи хонорари

Софи Маринова е една от най-търсените фолк певици в България и е известна с високите си хонорари. Въпреки това в бранша се говори, че парите ѝ често изтичат между пръстите ѝ, което кара мнозина да се недоумяват как човек, изкарващ над 100 бона месечно, досега няма собствено жилище. Самата тя признава, че основната част от заплащанията ѝ отиват за луксозни автомобили.

Интересното е, че певицата не е почитателка на високите скорости, а търси комфорт. Тя споделя, че за разлика от колегите си, които превръщат колите си във втори дом с костюми и парфюми, нейният автомобил е почти празен. В него държи само чадър за дъждовни дни, куфар и тоалетни принадлежности като четка и паста за зъби, но избягва да носи тоалетни в колата. Софи се смее, че обича да оставя целия си хонорар в любими магазини във всеки град, който посещава в България.

Пътят ѝ към лукса е започнал от скромни начала. Първата ѝ кола е била „Москвич 12-тка“, която често е запушивала и хвърчала вода от капака. По-късно е преминала към „Лада“, което тогава е било стъпало нагоре. Според нея преди 30 години „Москвичът“ е бил смятан за луксозна кола и е бил „супер“. Парите винаги си ги е давала за коли, а синът ѝ Лоренцо също им се радва.

Семейни ценности и подкрепа за рода

Освен в колите, значителна част от средствата на певицата отиват за подкрепа на близките. Тя подчертава, че помага на всеки от рода си, който е закъсал, и че това е традиция в тяхното семейство. Тази склонност към щедрост не се дължи само на сегашната ѝ известност и доходите от участия, а е наследствен модел. Майка и баща на Софи също са предоставяли финансова помощ на роднини. По думите на певицата, така са ромите – винаги да се помагат в родата с каквото всеки може.