Release Athens идва в София: Готовете се за Release Sofia през 2027 г.

Развлечения

София се подготвя за нов мащабен проект – Release Sofia, който стартира през 2027 г. Това е разширение на Release Athens, един от най-утвърдените музикални фестивали в региона, който се организира в Гърция от 2016 г..

Новата локация за събитието в България ще бъде Sofia Live Park в парка на летище "Васил Левски". Идеята не е просто да се добави още едно име към календара ни, а да се създаде по-интензивен културен обмен и нова връзка между сцените на двете съседни държави. Така артистите ще имат реален шанс да достигнат до публика в част от Европа, която често остава в сянка, а феновете ще гледат големи международни имена с мащаба и качеството на продукцията, които биха очаквали навсякъде по света.

Концепцията на Release Sofia следва тази на атинския си предшественик – микс от големи международни звезди и български изпълнители на една сцена. Обещават амбициозна програма и високо качество на организацията.

Джон Мирабитас, изпълнителен директор на Release Athens Festival, отбеляза, че гръцките и българските фенове от години пресичат границата, за да посещават концерти в съседната страна, и че двата фестивала просто дават „дом“ на тази вече съществуваща връзка. Всичко се свежда до това да се донесе най-доброто от музиката на живо в двата града.