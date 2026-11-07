Карлос Насар разкъсва в Китай, а Александра Костадинова е неговият „легален допинг“

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Карлос Насар просто не спира да доминира. Щангистът от Червен бряг спечели поредната си титла в Китай в категория до 95 кг, като за разнообразие постави и световни рекорди в двете движения и в двубоя. С това в копичката му вече са цели 16 върхови постижения.

Насар вече е шампион в четири различни категории — 81, 89, 94 и 95 кг. С тази четвърта световна титла той изравнява по титли Иван Иванов, а единствено Янко Русев остава с повече - пет.

Докато Карлос вдига тонове, неговият „легален допинг“ Александра Костадинова е неотлъчно до него. 23-годишната волейболистка придружава щангиста по време на състезания, тренировъчни лагери в Белмекен и големи международни изяви. Двамата са заедно от есента на 2025 г., като преди това Насар имаше дългогодишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска.

Успехът в Китай не остана незабелязан и в най-високите държавни кръгове. Президентът Илияна Йотова поздрави „мило момче“ за силата да побеждава в името на България. Премиерът Румен Радев добави, че постиженията на българските атлети са доказателство за успеха, който идва с характер и дисциплина.

Весела Лечева, президент на БОК, определи Насар като явление не само в България, но и в целия свят. Тя поздрави и семейството, както и щаба му, като изрази надеждата си Карлос да повтори олимпийския си триумф в Лос Анджелис.

Едно е сигурно — с такава подкрепа и форма, Насар е в пълен контрол на ситуацията.