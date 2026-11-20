Развлечения

Райна Караянева се оплака, че са ѝ извадили мъдрец, и че изпитва силни болки във венеца, а освен това фъфли. Ситуацията е особено деликатна, защото актрисата участва в постановка, в която ролята ѝ е пълна със съгласни като „с“, „з“, „ц“, „ш“ и „щ“.

„С изваден мъдрец се уча да ги произнасям отново“, коментира с шега водещата на „Ергенът: Любов в рая“. Не е ясно дали това е първият мъдрец, с който се разделя, но посещението при зъболекаря явно не е минало гладко.

Колежки на Караянева я съветват да ползва рецепти от „бабината аптека“. Съветите варират от натопени в хладка вода сини сливи до резенчета портокал или маслини, които да налага върху болното място.

Дано маслините помогнат, защото тези съгласни наистина са истински кошмар, когато човек фъфли!