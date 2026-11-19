Развлечения

Банкетът в „Ергенът: любов в рая“ се превърна в поредица от неудобни въпроси. Сред тях бяха „Кой е най-големият женомразец тук?“ и „Има ли зъбен камък Симона?“, а най-много внимание привлече Пенко.

Деси го посочи за най-големия женомразец в имението. Причината, според нея, била, че не обръщал внимание на жените и гледал единствено гърдите на Станислава. Лекарят обаче не остана пасивен пред провокацията на фолк певицата и отговори: „Чакай, аз колкото гърди съм виждал, ти нямаш толкова косми на главата“.

Следващите въпроси също се въртяха около тази тема – от защо постоянно зяпа гърдите на Станислава до искането да ги опише. Самата Станислава коментира: „Глътна си граматиката като го накраха да опише гърдите ми. Защото всички са забелязали, че ги гледа.“

Но драмата не свърши до там. Стана ясно, че Пенко и Галена се познават и дори са си ходили на гости. Галена разказа, че майката на Пенко е плакала пред нея, тъй като той се е държал зле с нея и е бил агресивен. Това повдигна доста въпроси и съмнения у останалите участници.