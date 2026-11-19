Развлечения

Започва най-напрегнатата част от „Гласът на България“, в която 32 участници ще се борят за общо 12 места в полуфиналите. Залога е сериозна – титлата и награда от 30 000 евро.

Правилата в етапа „Нокаути“ са брутални. Всеки от четиримата треньори – DARA, Мария Илиева, Иван Лечев и MEDI – влиза в битката с по осем души в отбора си, но в крайна сметка имат право да изберат само по трима полуфиналисти. Изпълнителите ще излязат индивидуално на сцената с песен по собствен избор, а съдбата им зависи от трите „горещи стола“ за всеки отбор.

Треньорът решава дали гласът заслужава място на един от столовете или приключението приключва точно в този момент. Но дори да заемеш стол, не си в безопасност – следващото изпълнение може да доведе до разместване и до раздяла с глас, който само минути по-рано е бил сред фаворитите.

Първите два отбора – тези на Мария Илиева и MEDI – ще се проявят на 22 ноември от 20 часа по bTV. В края на вечерта ще стане ясно кои шестима участници продължават напред и за кои музикалното приключение приключва.

Втората част от нокаутите ще се случи на 29 ноември с отборите на DARA и Иван Лечев. Тогава ще се очертае пълният състав от 12-те полуфиналисти за този 12-и сезон на шоуто.

За любителите на „зелената“ тема – предаването се заснема по стандарти за екологична устойчивост, верифицирани от организацията BAFTA ALBERT.

Дано този път не виждаме твърде много „безопасни“ избори, защото с такива правила трябва да е наистина напрегнато!