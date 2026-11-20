Развлечения

След като стана известно, че Робърт Патисън поема щафетата от Даниел Крейг като новия Джеймс Бонд, Деси Тенекеджиева бързо откри „своя“ версия на агента. Актрисата сподели в социалните мрежи снимки, на които сравнява Патисън с баща си, Иван Тенекеджиев.

Деси обяви, че татко ѝ е истински двойник на актьора и определи Иван като удивителен човек. Тя сподели, че е щастлива, че някой, който толкова прилича на баща ѝ, ще остане в паметта на хората като Джеймс Бонд.

Постът завършва с много трогателно послание към баща ѝ: „Татко, ти също щеше да се радваш. Наздраве за теб там горе“.

Трябва ли да се подготвим за нов филм с Иван Тенекеджиев в главната роля, или просто приликите са твърде силни?