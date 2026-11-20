Развлечения

Емануела призна, че голяма част от ситуациите, с които е привличала вниманието на публиката в началото на кариерата си, са били „измислени скандали“. Певицата споделя, че понякога е трябвало да влиза в роли, които изобщо не съответстват на истинския ѝ характер, а в частния си живот всъщност е тих и затворен човек.

Една от най-големите митове е около несъстоялата ѝ сватба, при която бъдещият ѝ съпруг я е изоставил пред олтара. Истината според нея е, че мъжът е катастрофирал по пътя и затова не е могъл да пристигне. Впоследствие двамата са се оженили и днес поддържат отлични отношения, като той е баща на първото ѝ дете.

Любовни разочарования и компромиси

Една от най-болезнените теми в разговора е вторият ѝ неуспешен брак с бизнесмена Димитър Динев. Макар раздялата да е била тежка, Емануела днес смята, че това е едно от най-хубавите неща, които са ѝ се случили, и заявява: „Аз се срамувам, че съм била с този човек“.

Подобно определя и връзката си с Мартин Николов, познат като Елвиса. Отношенията им са продължили около седем години, период, който тя описва като труден. По нейми думи, в това време е била сама с дете, а той я е обиждал за външния ѝ вид и я е карал да се чувства непривлекателна. Макар Мартин да е бил до нея и да ѝ е оказал подкрепа, чувствата ѝ към него са били по-скоро приятелска обич. Крахът на връзката идва след изневяра, която Мартин признава първоначално, но по-късно се оказва, че има и втори случай. Въпреки всичко, блондинката не изпитва омраза и му пожелава щастие, макар в момента дори да не желае да се запознава с нови хора.

Децата и борбата за родителските права

Емануела споделя и за шумно дело за родителските права върху сина ѝ Мити, което е спечелила в съда. Според нея момчето е отказвало да общува с баща си Динев в продължение на десет месеца заради новата му партньорка – певицата Джия, с която Емануела по-рано е записвала обща песен.

Днес обаче отношенията между Мити и баща му се подобряват. В този процес певицата е подкрепена от бившата си свекърва (майката на Димитър), която все още я приема като своя дъщеря и им помага в разговорите.

Другата гордост на Емануела е големият ѝ син Христо. Той е в класацията на „Форбс България“ за един от най-успешните млади българи, тъй като създава софтуер за реклами в Amazon. Певицата признава, че успехът му се дължи до голяма степен на баща му, който е запалил интереса му към технологиите. Христо има приятелка, която учи право.

Нови планове и съседски визити

В момента Емануела няма човек до себе си, но синовете ѝ искат да я видят щастлива и дори да сключи трети брак. Лятото тя е прекарала в наета къща на морето с колеги.

Интересен детайл е приятелството ѝ с Азис, с когото са добри приятели и съседи. Двамата редовно си ходят на гости, а кралят на попфолка обикновено носи пълнени чушки по негова рецепта.

Извън личните драми, Емануела изразява мнение и за България. Според нея обществото има нужда от справедливост, работещи институции и по-тежки наказания за престъпленията, като често се възмущава от насилието над деца и животни.