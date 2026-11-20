Развлечения

Меди постигна резултат, който досега бе непостижим за български изпълнител. За минути бяха разпродадени три поредни концерта в Арена 8888 София, което превърна старта на продажбите в истинска онлайн битка. Първото шоу бе изкупено за по-малко от един час, а за второто и третото бяха нужни само броени минути. С тази скорост и мащаб на интерес Меди буквално „удари в земята“ мегазвезди като Лили Иванова и Слави Трифонов, чиито концерти също са сред най-големите успехи в България.

Лудницата не свършна дотук, защото над 30 000 души останаха в чакащи опашки за билети. Поради огромния брой почитатели, които не успяха да си осигурят място, певецът обяви и четвърта дата, която също бе разпродадена за рекордно кратко време. Специално за този четвърти концерт бяха предвидени места със специален статут за хора в неравностойно положение, за да се осигури достъп до голямата зала на тези, за които това често е трудност.

От ромската махала до светлините на града

Пътят на Меди до столичните булеварди започна в ромската махала на Сандански, където той е бил обикновено момче. Таланта му първо забелязват родителите му – баща му, който работи в строителството, и майка му, която се занимава с шиене. В семейството има още двама братя и една сестра, като единият му брат, Сабин, също е певец. Интересното е, че в детството Меди е бил много повече заинтригуван от футбола и двуколките, отколкото от музиката. Прекарва дни по терена с брат си и слуша рап и черно американско, без дори да познава добре изпълнителите в жанра, в който по-късно ще стане звезда.

Борбата с дисциплината и откриването на фолклора

Баща му обаче има различни плани и настоява синът му да получи музикално образование. Така Меди попада в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Първите пет години изкуството му е напълно чуждо и неразбираемо. Певецът спомяна, че е казвал на баща си, че музиката изобщо не му харесва и не е намирал радост в дисциплината и казусите на интерната, където е бил сам, без семейството си.

С времето обаче той открива фолклора и се влюбва в тамбурата. Амбицията му се пробужда и той започва да репетира по осем часа на ден, свирейки до болка. В този период овладява и пианото, както и китарата, като в началото си представя бъдещето си като инструменталист, а не като вокалист.

Провалът, който се оказа трамплин

След дипломирането си Меди се мести в София, където е приет в Музикалната академия. За да се издържа, работи по нощите в пиано барове, където първоначалното му заплащане е било от 20–30 лева, а по-късно е достигало 50 лева. В продължение на пет години изпълнява предимно чужди песни, преди да набере смелост да запише собствена композиция.

Участието му в „Гласът на България“ първоначално не му носи големи успехи и дори го кара да помисли за напускане на музиката. Точно тогава обаче песента „Забрави ме“ го изстрелва на върха, последвана от „Голям трамплин“, „По-полека“ и „Да си тук“. Така първоначалният провал в риалитито се превръща в най-големия му трамплин. Истинският обрат идва с песента „Само да те питам“, след което той започва да звучи във всички нощни клубове и мнозина го наричат „Кралят на попфолка“.

Скромност и семейни ценности

След като намира собствения си стил, Меди започва стремително изкачване. Днес той пее на английски, испански и гръцки, като издава дуети с топ имена в жанра. Неговата роля като жури в новия сезон на „Гласът на България“ предизвиква интерес дори зад граница, а зрителите го харесват заради скромността и добротата му.

Въпреки славата, той не крие следите от трудния си път и признава, че неувереността не го е напуснала, а понякога дори се смущава от собствения си успех. За него семейството остава най-голямата опора, което подчертава и с татуировки на тялото си – рождените дати на родителите и братята му.

Най-голямата му болка е, че баба му и дядо му не са доживели, за да видят успеха му. Меди е кръстен на дядо си Мехмед, когото описва като най-добрия човек, когото е познавал. От тях е научил, че добрите постъпки остават, докато парите и славата са преходни. Певецът споделя, че ако те можеха да го видят сега, щяха да бъдат най-щастливите хора на света и щяха да плачат от щастие.

Кой следващият, който ще се опита да сбие рекордите на Меди, или просто ще се задоволеят с „опашката“ за билети?