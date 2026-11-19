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В Софийската опера се състоя тържествен концерт, който бе кулминацията на честванията по повод 90-годишнината от рождението на българския бас Никола Гюзелев. Събитието бе посветено и на Международната награда за оперно и изобразително изкуство „Никола Гюзелев“. Анна Мария Петрова-Гюзелева, съпруга на маестрото и водеща на вечерта, подчерта, че с таланта и изкуството си той разнесе славата на българската оперна школа и на България по всички континенти, както и традицията на италианското белканто.

Награди и признание

Вечерта започна с официална церемония, на която бяха връчени наградите на четирима от петимата нови лауреати. Отличените бяха сопраните Красимира Стоянова и Франческа Патане, баритона Кирил Манолов и диригентът Евелино Пидо, който поведе оркестъра на Софийската опера в това събитие. Петият носител на отличието, италианският бас Микеле Пертузи, не присъства на концерта в София, но вече е получил своята награда на специален концерт-честване в Парма, Италия.

Наградите бяха връчени от инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени, Райна Манджукова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, както и от бивши носители на отличието – солистите на Софийската опера Радостина Николаева и Бисер Георгиев. Анна Мария Петрова-Гюзелева уточни, че самата награда е дело на проф. Богомил Николов от Националната художествена академия и върху нея е изобразен ликът на Никола Гюзелев в ролята му на Борис Годунов от операта на Мусоргски.

Световни таланти на сцената

Музикалната част от вечерта бе представена от артисти от световна величина, както ги определи заместник-директорът по художествените въпроси на Софийската опера маестро Велизар Генчев. Красимира Стоянова изпълни арията на Амелия от второ действие на „Бал с маски“ на Джузепе Верди и арията на Дездемона от четвърто действие на „Отело“. Франческа Патане представи арията на Сантуца от „Селска чест“ на Маскани и Хабанерата от първо действие на „Кармен“ на Бизе.

Кирил Манолов изпя арията на Риголето от второ действие на едноименната опера на Верди, както и арията на Жорж Жермон от „Травиата“. В оркестрината прозвуча още интермецото от „Селска чест“, а финалът на вечерта бе ознаменуван с дует на Амелия и Симоне от първо действие на „Симон Боканегра“ на Верди, изпълнен от Стоянова и Манолов. Всички изпълнители и оркестърът на Софийската опера бяха посрещнати с многократни бурни аплодисменти.

Поздрави и спомени

По време на събитието Анна Мария Петрова-Гюзелева съобщи, че президентът на България Илияна Йотова и министърът на културата Евтим Милошев са изпратили поздравителни адреси и цветя, макар че адресите не бяха прочетени пред публиката. Адриана Гюзелева, дъщеря на маестрото и съосновател на фондацията „Никола Гюзелев“, прочете думите на музиколога Екатерина Дочева, която спомни, че в големия оперен салон за него винаги е имало запазена ложа.

Кметът на Павликени, Емануил Манолов, изрази желание музиката да бъде най-красивият начин за спомен за Никола Гюзелев. Директорът на Италианския културен институт в София, Мария Маца, отбеляза, че с гласа си той прослави България на най-големите сцени в света, подчертавайки специалното място на Италия в професионалния и личния му живот. Райна Манджукова добави, че той и още много български певци прославиха името на страната по света, а фондацията „Никола Гюзелев“ продължава да подкрепя младите таланти, за да наследяват делото на тези великани.