Развлечения

Мария Чакърдъкова се подготвя за първия си самостоятелен спектакъл в Зала 1 на НДК през април 2027 г., но преди голямото предизвикателство тя реши да разкрие и по-личните си драми. В откровено интервю певицата говори за развода си, отношенията с майка си и емоциите от участието си в риалитито „Трейтърс“.

Сълзи и грешки в „Трейтърс“

Участието на Мария в „Трейтърс“ приключи сравнително рано, което я остави с много силни емоции. Тя признава, че неопитността ѝ в телевизионните формати е повлияла на играта. Планът ѝ е бил да намери съмишленици и да изгради общ отбор, но липсата на лично познанство с останалите и краткото време за опознаване са затруднили процеса.

Мария твърди, че не се е почувствовала предана от хората, на които е имала доверие, и че дори са я подкрепили на кръглата маса. Според нея собствената ѝ категоричност и неотстъпчивост са накарали останалите да се усъмнят дали могат да разчитат на нея. „Огорчението ми беше от самата мен. В този момент обвиних себе си, че не съм се справила достатъчно добре и че съм допуснала фаталните за играта грешки“, сподели тя.

Певицата категорично заявява, че не би се справила в ролята на Предател. Тя е отказала тази възможност още в началото, защото не обича да лъже и смята, че това би я издало. След като е изгледала предаването заедно с майка си, Николина, е получила съвета: „Не се тревожи, това е още един урок, който ти научи!“. Засега Мария не планира нови участия в подобни риалити приключения.

От таен старт до НДК

Да бъдеш дъщеря на Николина Чакърдъкова не винаги е било лесно. Мария признава, че в тийнейджърските години е усещала фамилията си повече като ограничение и отговорност, тъй като майка ѝ е била строга и взискателна. Днес обаче тя смята това за привилегия, която ѝ е помогнала да изгради характер.

Любопитното е, че Николина първоначално изобщо не е искала дъщеря ѝ да се занимава с музика, надявайки се тя и брат ѝ да се фокусират върху образованието си. Мария е следвала този път – завършила е бакалавър по предприемачество в УНСС, магистратура по семеен бизнес в същия университет и магистратура по филмова и телевизионна режисура в НБУ. Работила е като монтажист и асистент-режисьор във „Фолклор ТВ“ и е била на студентска бригада в САЩ.

Пътят към сцената започва почти тайно. Мария е започала да пее по събития в хотел в Гоце Делчев, помагайки на семейна приятелка. Когато хората са започнали да разказват на Николина колко хубаво пее дъщеря ѝ, известната певица първоначално не е вярвала и е отговаряла: „Вие сигурно се бъркате, дъщеря ми не пее“.

След като е разбрала истината, Николина е помогнала с техническата подготовка и организацията, но Мария е трябвало пет-шест години сама да докаже, че е готова да застане до нея пред публиката.

Развод по взаимно съгласие

Темата за раздялата с бившия си съпруг Мария описва без драма и болка. Двамата се запознават, когато тя е на 23 години, влюбват се и имат две деца. С времето обаче възгледите им за бъдещето се променят и решават да се разделят.

„Раздялата ни настъпи по взаимно съгласие, пътищата естествено ни поеха в други посоки“, споделя тя. Мария е щастлива, че са запазили добрия тон и уважението, което е най-важно за спокойствието на децата им. Тя не смята за срамно браковете да приключат, когато партньорите осъзнаят, че ще бъдат по-щастливи поотделно. Певицата подчертава, че въпреки всичко е запазила вярата си в доброто, хората и любовта, а прошката за нея е начинът да се продължи напред с отворена душа.