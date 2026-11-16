Развлечения

Лаура Траатс очаква момиченце. Бременността беше обявена през септември, а сега 27-годишната грация сподели и пола на бебето. Новината стана ясна по време на градинско парти, където Лаура и съпругът ѝ Мартин Стефанов отчупиха парче от торта с розова вътрешност.

„Момиче е! Малката принцеса е на път!“, написа Лаура в социалните мрежи, където сподели и снимки от празника. Бъдещата майка призна, че е разбрала за бременността още в края на април тази година. Тя сподели, че най-важното за тях с Мартин е било бебето да е здраво, а името вече е избрано почти на 100%.

Лаура и Мартин са „детска любов“ – двамата са били гаджета още в детската градина. По-късно пътищата им се разделят, но години след това отново се събират, а предложението за брак идва на 7 юли 2023 г. по много оригинален начин: по време на сватба, където булката подава букета директно на Лаура, а в този момент Мартин се появява с годежния пръстен. Сватбената им церемония се състоя на 7 юли 2025 г. на брега на язовир Жребчево.

Само преди дни друга гимнастичка от ансамбъла, Мадлен Радуканова, която е бременна с второто си дете, разкри, че ще си има момченце.