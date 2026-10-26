Памела от „Ергенът“: Никога не съм била влюбена

Развлечения

Памела, която стана част от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, призна, че досега никога не е била влюбена. Тя определя точно това като най-голямото си любовно разочарование. Когато става въпрос за мъжете, първото нещо, което забелязва, е визията им.

Любовният ѝ опит започва още в осми клас, когато за първи път целува момче и има гадже. Въпреки времето, прекарано в горещото риалити по bTV, Памела заявява, че няма някакъв любим момент, който да запомни от участието си.

След края на формата тя поддържа контакти с някои от момичетата и се вижда от време на време със Сузи, „когато приятелят ѝ ѝ дава“. Памела смята, че Ивка и Влади са сред участниците от втория сезон, които ще останат заедно извън предаването.