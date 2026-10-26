Маги Халваджиян и Кремена празнуват 36 години брак

Развлечения

Телевизионният продуцент и режисьор Маги Халваджиян празнува 36 години брак с Кремена. Поводът е отпразнуван с красива снимка в социалните мрежи, на която Кремена позира с огромен букет цветя и надпис „36 години женени!“.

Тази годишнина се нарича сватба от костен порцелан или муселинена сватба, като и двете наименования символизират здравината и дълготрайността на връзката. Да си бъдеш „костен порцелан“ след три десетилетия е сериозно постижение, което изисква истинско търпение и много любов.

Двамата се запознават през 1988 г. и Маги е бил убеден още в началото, че именно Кремена е жената, за която ще се ожени. Не е чакал много – само три месеца след началото на връзката им той ѝ казва, че иска да прекара живота си с нея. Трябва да признаем, че такава увереност в началото е смел ход, който очевидно е се отразил положително.

Години по-късно двойката споделя, че ключът към техния дълъг брак са доверието, свободата и уважението един към друг. Звучи като идеалната формула за успех, която всеки от нас би искал да приложи в личния си живот.

Кой от вас е готов на такъв риск и да предложи брак след три месеца?