От рейв експерименти на Михаела Филева до тежката артилерия на Hatebreed: какво ново чуваме

Развлечения

Музикалната селекция за тези дни е сериозно разнообразна. Имаме всичко: от хора, които искат да разтърсят съседите, до такива, които просто търсят мелодично настроение за уикенда. В пакета влизат пет нови предложения, като две от тях са цели албуми, защото понякога една песен просто не е достатъчна, за да предаде цялата визия.

Български мистерии и клубни ритми

Анонимният проект Венера по Залез се завръща след няколкомесечно затишие с песента „първи до слънцето“. Парадоксът е, че това всъщност е началото на всичко – първата композиция, създадена от тримата музиканти заедно, но тя излиза пред публика едва сега. Докато предишните им парчета „фигури“, „призрак“ и „писмо (призрак)“ вече ни бяха въвели в техния специфичен музикален и визуален свят, този нов сингъл отваря следваща глава.

Парчето е вдъхновено от Меркурий – планетата, която е най-близо до Слънцето, но никога не може да го достигне. Тази метафора стои в основата на историята за желанието, което постепенно се превръща в обсесия. Видеото продължава характерната визуална естетика на проекта, като този път залага на червено-оранжеви тонове и движения, които напомнят поведението на хищник. „Венера по Залез“ не е проект, който просто да пуснем в плейлиста и да забравим. Мистерията около самоличността на музикантите и идеята за музика, която разказва история, са част от преживяването. „първи до слънцето“ показва по-сурова и агресивна страна на групата.

От друга страна на спектъра е Михаела Филева, която на 6 ноември представи „Инсомния“. Тук певицата ни изненадва с по-осезаемо рейв и клубно звучене. Познатият ѝ електропоп почерк среща електронната енергия на клубната сцена. В центъра на песента е необичайна любовна история, в която сънят е представен като чакан любим. Текстът е написан от самата Михаела, а музиката е създадена заедно с Крум Георгиев и Ани Пешева. Видеото е режисирано от Орлин Менкаджиев и заснето от екипа на Pumpal Production.

„Инсомния“ е и поглед към безсънието – не само като физическо състояние, но и като усещане за липса, копнеж и невъзможност за покой. Това е смела и танцувална стъпка за Филева, която придава различна енергия на творчеството ѝ. Любопитно е дали това е еднократно приключение или начало на нова посока. Между другото, през декември предстои да излезе и първият ѝ концертен албум на плоча – THE CONCERT – with Symphony Orchestra, записан по време на концерта ѝ в Зала 1 на НДК през октомври 2025 г.

Тежката артилерия се завръща

На 6 ноември се случиха две големи премиери в тежкия жанр. Американските хардкор ветерани Hatebreed се завърнаха шест години след Weight of the False Self с деветия си студиен албум Fatal Paradox. Изданието е продуцирано от дългогодишния им сътрудник Крис „Zeuss“ Харис. Тук няма място за нежност. Hatebreed остават верни на формулата си с безкомпромисни рифове, агресивни вокали и текстове за съпротива, гняв и отказ да се предадеш.

Албумът съчетава хардкор, траш метъл и кросоувър звучене. Сред акцентите е „Sacrifice Season“, в която участва Джон Тарди от Obituary. Включен е и кавър на „Poison Planet“ на Corrosion of Conformity. Ако търсим музика за успокоение след натоварена седмица, това не е изборът, но за 40 минути чиста енергия са на правилното място. Fatal Paradox не преоткрива хардкора, но напомня защо групата е име, с което жанрът се съобразява.

Британското дуо Royal Blood също избра 6 ноември за премиерата на новия си албум Dead Company. Това е петият им студиен запис, който идва след Back to the Water Below от 2023 г. Майк Кер и Бен Тачър се връщат към по-суровото и директно звучене, което ги направи разпознаваеми още с дебюта им. Записът е създаден без предварително зададени срокове, с цел да се улови естествената енергия на двама души, свирещи заедно.

Сред вече познатите парчета са „Ten Over Ten“, „Swallow the Bomb“ и „Mother Never Told You“. Новият материал звучи така, сякаш е създаден за голямата сцена. Royal Blood доказват, че могат да направят много с минимални средства. Dead Company не е радикална промяна, а завръщане към силните им страни – тежък бас, мощни барабани и рифове, които остават в главата. Рискът е, че на моменти формулата започва да се повтаря, но във форма като тази трудно можем да им се сърдим.

Неочаквани срещи

Има сътрудничества, които на хартия изглеждат странно, но звучат напълно естествено. Така е с „Hermano“ – срещата между легендарния китарист Карлос Сантана и мексиканската певица Наталия Лафоркаде, която излезе на 30 октомври. Песента носи послание за съпричастност, мир и човешко единство. Тя е написана от Лафоркаде и Едгар Барера, който отговаря и за продукцията.

В музикалното си изпълнение композицията преплита мексиканския фолклорен стил son jarocho с характерния китарен почерк на Сантана. Резултатът е едновременно деликатен и емоционален. „Hermano“ е песен за връзките между хората, които често забравяме в свят на конфликти. Самата Лафоркаде я описва като напомняне за общите ни корени и необходимостта да избираме съпричастността пред страха. Тук няма излишни ефекти или демонстрация на виртуозност – гласът на Лафоркаде и китарата на Сантана се допълват с лекота, а фолклорните елементи придават топлина. Това е композиция, която не крещи, за да бъде чута, и точно затова въздейства.

Кой от тези стилове пасва най-добре на вашето настроение днес – агресивен хардкор или мексикански фолклор?