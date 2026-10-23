Оля Малинова разкрива за живота си в Бразилия и Ирландия

Развлечения

Оля Малинова не е просто бизнесдама и стендъп комедиантка, а и човек с сериозен опит в чужбина. Водещата е започнала работа за ирландска компания още докато е била студентка и бързо се изкачва до позицията на маркетинг мениджър. Към приключениете ѝ се добавя и известно време, прекарано в Бразилия.

Връщането ѝ в България е заради бъдещия ѝ съпруг Борис. Двамата имат син Благо, а макар в момента да са разделени, поддържат добри отношения.

Детството на Оля пък е било истинско изкуство. С влиянието на баба си, която е била колоратурно сопрано във Варненската опера, тя е ходила на уроци по балет, състезателни танци и пиано, а също така е учила езици. Дори майка ѝ е била импресарио на руски балети, което е дало на Оля възможността да влиза в гримьорните на балерините.

Любовта към операта остава и до днес – Оля знае много арии и ги изпълнява на партита за рождени дни. Трябва да си признаем, че такава комбинация от бизнес, комедия и опера е доста необичайна и определено добавя шарм към образа ѝ.

Коя от нас не би искала такава баба и такъв старт в кариерата?