Шеф Силвена Роу става съветник в Народното събрание

Развлечения

Силвена Роу вече е официален съветник в Комисията по земеделието, горите и храните в Народното събрание. Тя ще се занимава с етикетирането за качество на най-добрите ни продукти – от кисело мляко и сирене до колбаси и вино.

Всичко това стана ясно по време на гостуването ѝ в предаването "На фокус" с Лора Крумова. За да затвори всякакви съмнения относно квалификацията си за тази отговорна роля, Роу заявява, че е световен експерт по дълголетие.

Роу твърди, че е основала и свой клуб, свързан със здравето и дълголетието.

Дано след това сиренето ни наистина започне да ни прави вечни!