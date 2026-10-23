Шампанско, сълзи и автобиография: Ивана разтърси Арена 8888

Развлечения

Ивана разтърсе зала „Арена 8888“ на 17 октомври с грандиозния си концерт „Шампанско и сълзи“. Близо три часа певицата държеше публиката в стистик, изпълнявайки всичките си хитове и сменяйки три различни тоалета. Емоциите бяха налице и сред феновете, които не само скандираха името ѝ, но и донесоха плакати с послания, че дискографията на звездата е всъщност тяхната собствена биография и е изпяла живота им.

Ивана е известна като „певицата на народа“ и звездата на попфолка.

Подготовката и тайните на успеха

За да се случи това шоу, Ивана и „Ку-ку бенд“ под ръководството на Евгени Димитров-Маестрото работиха усилено в продължение на шест месеца. Резултатът се оказа повече от впечатляващ, но пътят до него не е бил лесен. Самата певица призна, че най-голямото предизвикателство е бил подборът на песните. Понеже има твърде много хитове, тя е била принудена да ги групира и част от тях да влязат в два отделни микса, за да успее да ги представи.

Подкрепата е дошла и от неочаквана посока точно преди старта. Ивана разказа пред публиката, че Слави Трифонов ѝ се е обадил по телефона, за да ѝ даде кураж. Според нея трите изречения, които той е казал, са били точно това, от което е имала нужда в този момент. Певицата не пропусна да му благодари и за възможността да работи с уникалните музиканти от „Ку-ку бенд“.

Сълзи и специални гости

Концертът не беше само за забавление, а и за дълбоки лични преживявания. Най-силното емоционално избухване дойде, когато Ивана запея „От извора“. Певицата не успя да сдържи сълзите си, тъй като песента винаги я свързва с баща ѝ, който почина от ковид през 2021 година. В този вълнуващ момент майката на звездата също се разплака.

Един от най-чаканите моменти беше появата на Стояна. Макар бозукарката вече да има собствен бенд и двете да не работят заедно постоянно, те доказаха, че са неповторим тандем. Ивана призна, че през годините може да се е случвало двете да се карат, но музиката винаги ги е събирала. Дали това е знак за ново постоянно партньорство, все още е неизвестно.

В залата присъстваха и много други колеги, сред които Софи Маринова, Галена, Тони Дачева, Меди, Бони, Есил Дюран и Еми Стамболова. Елена Паришева дойде заедно със съпруга си Ивелин Попов. Истинска изненада бе малкият Алекс, син на Галена, който се качи на сцената, за да изпое с Ивана хита „Къв си ти, бе?“. Това беше втората му изява в „Арена 8888“, след като вече е участвал в концерт на майка си.

Политици, благотворителност и финал

На първия ред се забеляза и градоначалникът на София Васил Терзиев. Ивана се пошегува с него, като му каза: „Кмете, вие пеете: „Карай, бясно на червено!“.

Събитието имаше и благородна цел. Дни преди концерта певицата помоли феновете си да не ѝ носят цветя, а сумата, която би била похарчена за букети, да бъде дарена за фондацията „Слънчеви деца“ на Криско. Феновете я послушаха.

Финалът на концерта бе запазен за хита „Шампанско и сълзи“, за който Ивана призна, че е дошла при нея случайно, но е станала любима. След това прозвуча „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров. Въпреки че това трябваше да бъде краят, публиката няколко пъти извика певицата на бис. Ивана дори пожела „Ку-ку бенд“ да изпълнят две свои песни, в които тя също се включи.

Нови тайни в автобиография

След огромния успех в „Арена“, Ивана не почива. Тя се захваща с нов сериозен проект – ще издаде автобиография. В книгата тя ще разкаже за своя 27-годишен професионален път и ще разкрие съкровени тайни от личния си свят. Тъй като винаги ревностно е пазела интимния си живот, книгата със сигурност ще предизвика голям интерес.

Ще се смеем ли с нейните разкрития или ще плачем заедно с нея, когато книгата излезе?