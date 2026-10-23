Фънки се превръща в „сериозен актьор“: Театралната мафия ме прие

Развлечения

Димитър Ковачев - Фънки е напълно обсебен от театъра. Въпреки огромния си опит на сцената, той споделя, че за него това е напълно различно преживяване, което не прилича нито на музикалните концерти, нито на телевизионните предавания. Музикантът е в пълен ентусиазъм и дори шегува се, че вече е „сериозен актьор“.

След успеха на спектакъла „Веселата карета“ на Елин Рахнев, Фънки започва работа по нова постановка. Работното заглавие на пиесата е „Ако Роналдо беше Чехов“, а премиерата е насреща – на 15 и 16 ноември 2026 г. Фънки има най-интересната роля - ще играе режисьор.

По негови думи той се е вписал в театралните тайминги и мизансцени без проблеми, и наизустява репликите си. Фънки се определя като изпълнителен под прожекторите – слуша къде да застане, как да каже репликите си и как да изиграе емоцията, но от време на време му е позволено да добави и някоя „пиперлива“ импровизация.

Театралната мафия го е приела от раз. Фънки ги описва като „страшни сладури“ и припомня какъв купон е бил с Тончо Токмакчиев и Митко Баненкин по време на лятното турне, а Майчето Бежанска нарича „страшна капия“. Музикантът е уверен, че до момента не е правил гафове, но дори да се случи нещо, е сигурен, че колегите му са толкова добри актьори, че ще превърнат грешката в още по-голям майтап.

Не очаквайте от него борба за награди или прекалено сериозно отношение към кариерата си. Фънккитаристът просто е благодарен, че е попаднал в „новата джунгла“, където правилата са съвсем различни от тези в музиката.

Дали ще успее да излъже публиката, че е истински режисьор, или просто ще импровизира по план?