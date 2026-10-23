Митко Павлов мечтае за чорапогащник с „допълнение“

Развлечения

Радиоводещият Митко Павлов реши да подходи креативно към студените дни и пусна пост в социалните мрежи с една „скромна“ молба. Митака написа, че е студено и че скоро има повод, ако някой реши да го зарадва.

За да не остави място за съмнения какво точно търси, той приложи илюстрация от сайт, показваща човек с чорапогащник, който има вградена пика. „p.s. уинтър ис коминг, би препеърд, бе !“, добави той с лек Game of Thrones вайб.

Реакцията на интернет приятелите му беше мигновена и напълно в тон с хумора на водещия. Стотици виртуални негови приятели изявиха желание да го зарадват, като питаха в какъв цвят и какъв е размерът му.

Дано някой наистина се окаже толкова щедър, защото такъв аксесоар е точното нещо за един истински „зимен“ лук.