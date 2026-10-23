Сашо Диков е категоричен: Няма втора като Аня Пенчева

Развлечения

Петя Дикова сподели в социалните мрежи любопитни подробности за комуникацията си с баща си, Сашо Диков. Оказа се, че в семейството има три теми, които той абсолютно отказва да обсъжда с дъщеря си: парите, жените и изборите.

Петя признава, че често се „пали“ по тези въпроси, но Според нея Сашо обича да ѝ угажда, като твърди, че няма втора като майка ѝ.

Дъщерята на Диков споделя, че не може да разбере защо не са като американците, които спокойно си казват „Аз съм демократ, ти си републиканец!“, и изразява надежда, че въпреки различията, повече хора ще гласуват.