Катето Евро обявява победа в битката за най-добрата пилешка супа

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Актрисата сподели, че всичко започнало преди години, когато тя била на 25 години и все още нямала дете. Тогава съпругът ѝ изтърсил, че неговата майка готви най-хубавата пилешка супа на света. Вместо да се откаже, Катето приела това като предизвикателство и решила, че точно тя трябва да държи титлата за най-добра супа.

Пътят към кулинарния триумф не е бил лесен. Тя е започнала да изучава различни рецепти и да експериментира тайно, за да намери перфектния вкус. За да бъде сигурна в резултата, актрисата дори е отишла при свекърва си, за да опита нейната супа, и в крайна сметка е открила още по-добра рецепта.

След тези усилия Катето Евро вече е напълно уверена в уменията си. Тя смело заявява, че в момента точно тя готви най-вкусната пилешка супа.

Ето това е отношението! Кой не би се амбицирал, когато му кажат, че някой друг готви по-добре?