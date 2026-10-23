Бойко Кръстанов слага край на „Всички страхотни неща“

Развлечения

Бойко Кръстанов обяви, че окончателно се сбогува с представлението „Всички страхотни неща“. Спектакълът, който бе истински хит от самата си премиера, намери своя край в Театър „Възраждане“ на 22 октомври. Актьорът уточни в официалния си профил във Фейсбук, че към момента няма други планирани дати за изиграване и не предвижда такива.

За да омекоти новината, Кръстанов направи забавна паралел с рок групата KISS, които обявиха прощално турне през 2000-та година, но продължиха да свирят още 23 години след това. Той шегува, че ако след време все пак обяви нова дата за пиесата, значи е просто закъсал за пари, точно като Джийн Симънс.

Кой стои зад успеха

В емоционален пост актьорът се е посветил на благодарности към всички, които са помогнали на представлението да живее толкова дълго. Специално подчерта Владо Пенев, който е бил до него през целия репетиционен процес и му е помагал. Кръстанов признава с усмивка, че Пенев не се е обидел дори когато самият той се е напил и не е отишъл на репетицията около генералната, като добави, че като порасне иска да прилича на него.

Списъкът с благодарности е дълъг и обхваща всички, които са дали сцена и визия на историята. Актьорът благодари на Народен театър „Иван Вазов“, който първо му е дал сцена, а и на Милко Йовчев, без когото спектакълът вероятно изобщо нямаше да се случи. Кръстанов даже препоръчва публиката да гледа версията на Йовчев по същия текст, която продължава да се играе.

За уютната атмосфера и стила на постановката той благодари на Кристиана Илиева, а за визуалната част – на Павел Червенков за плаката и на рекламна агенция The Smarts и Теди Симова за визиите. Оказа се, че Стефан Щерев първоначално е бил поканен просто да гледа, но накрая е бил „впрегнат“ да снима.

Подкрепата зад кулисите

Бойко не забрави нито един човек, който е помогнал за логистиката и разпространението на пиесата. Той отправи благодарности към Захари Бахаров и Artvent, като отбеляза, че без тях животът на представлението щеше да бъде значително по-кратък. Поздрави и всички организатори, с които са обиколили страната и чужбина, както и Театро отсам канала, Топлоцентрала и Театър „Възраждане“.

Техническата подкрепа също получи своя дял от признателността. Актьорът поздрави всички екипи през годините, като изрично спомена Митачето и Викича, които са се грижили всичко да работи гладко, за да може той просто да излезе на сцената и да разкаже историята си.

Личните моменти и публиката

Колеги от гилдията също бяха част от неговия пост. Кръстанов благодари на всички, които са идвали на репетициите, за да го гледат и да му дават ценни съвети. Особено внимание получи Радослав Петкашев, който всъщност е открил текста на пиесата и, по думите на Бойко, почти го е „насилил физически“, за да го направи.

Най-голямата благодарност обаче отиде към публиката. Актьорът поздрави всички, които са участвали, споделяли, смяли и плакали заедно с него. Той сподели, че пази всяко едно от листчетата, които хората са му оставяли след представленията, за да добавят нови „страхотни неща“ към списъка. Кръстанов обеща, че един ден ще намери начин да събере всички тези послания и да ги сподели с хората, защото смята, че заслужават да видят бял свят.

Дали наистина ще се разделим с това представление или ще видим „ефекта KISS“ на живо?