Край на самотата? Силвия Петкова се появи с татуиран мачо след четири години без мъж

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Само три месеца след като призна, че е била сама дълго време, Силвия Петкова даде повод за сериозни предположения. Актрисата сподели кадри от лятна почивка с мъж на име Мартин Керезов, като близостта между двата в снимките и видеата веднага привлякла вниманието на светските медии. Оказа се, че материала е заснет още на 18 юли, но Силвия е решила да го направи публичен едва наскоро.

До този момент актрисата не е обявила официално, че Мартин е нейният нов партньор. Поради това кадрите се разглеждат по-скоро като силен знак за близост, отколкото като категорично потвърждение за нова връзка. Въпреки това, личният тон в публикациите и общите снимки подхранват теорията, че отношенията им са повече от приятелски.

Джет ски и сърца в социалните мрежи

На кадрите Силвия и Мартин се носят с джет по морските вълни. Актрисата коментира преживяното с типичното си чувство за хумор: „Никой никога няма да повярва! Ама! Ей на?! И на мен се случи – возих се на джет.“ И добавя: „Благодаря ти, Марти! Не мисля, че е раждан друг, който да успее... Да се помни!“

Интерес предизвиква и профилът на Мартин Керезов. Акаунтът му е сравнително нов и с малко публикации, но в него вече присъстват общи снимки със Силвия от тяхното морско приключение. От своя страна, актрисата е реагирала със сърца под неговите постове, което допълнително засилва слуховете за романтична близост.

Още по-любопитен детайл е, че в профила на Мартин има снимка със Сива – сина на Петкова. Това е знак, че той вероятно вече познава детето и е част от близкия социален кръг на актрисата, макар че само по снимка не може да се определи точният характер на отношенията им. Според светското издание Силвия и Мартин отново почиват заедно, като този път са заменили адреналина с по-спокойна атмосфера на тераса с напитки и залез. Преплетените им крака на кадрите са приети като още един индикатор за интимност.

Контекстът на четиригодишната самота

Тези нови кадри са особено интересни заради изключително личното интервю, което Силвия даде през май в „Животът по действителен случай“ по bTV. Тогава тя разказа за раздялата си с режисьора Зоран Петровски и за дългия период, в който не е допускала нов партньор. Тя призна, че не е била с мъж от четири години, че това не ѝ е приятно и че е отворена за любов.

Петкова подчерта, че не е загубила вярата си, но вече не иска случайни връзки. Тя заяви категорично, че ако се появи някой, това ще бъде до края на живота. Актрисата обясни, че след преживяното е по-предпазлива и има нужда от време и доказателства, преди да се отвори емоционално.

Пътят към възстановяването

Краят на отношенията със Зоран Петровски, обявен през лятото на 2022 г., е бил тежък за Силвия. Тя разкри, че са ѝ били нужни около три години, за да събере отново живота си и да се почувства стабилна. Преживяла е сериозен емоционален срив непосредствено след раздялата, в който е загубила посоката и желанието си да продължи по стария начин.

Този период на промени включва и закупуването на собствен апартамент, след което Силвия е поела кредит и е организирала цялостен ремонт. Тя разказа как буквално се е научила да се справя с всичко сама – от финансови решения до грижите за детето. През миналата година тя вече се е нанесла в обновеното жилище със сина си, изграждайки ново ежедневие с по-голяма емоционална независимост.

Въпреки раздялата, Силвия и Зоран продължават да присъстват заедно в живота на сина си Сива. В миналото общи снимки от негови рожден дни дори породиха слухове за помирение, но Зоран отрече това през февруари 2023 г., пояснявайки, че поддържат добри отношения само заради детето.

Всички тези факти – общото пътуване, посланията, снимките на Мартин и физическата близост – подсказват, че Силвия най-накрая е допуснала нов човек в живота си. Но докато двамата сами не го кажат, „новата любов“ остава само медийна интерпретация.

Дали Марти е „този до края на живота“ или просто един забавен летен романс, ще разберем скоро.