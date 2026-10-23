DARA превърна ADHD диагнозата в суперсила и вдъхновение за нов албум

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DARA е известна с това, че не крие нищо от личния си живот и винаги говори открито за предизвикателствата, през които преминава. Едно от най-значимите разкрития в този план е диагнозата ѝ с ADHD – синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Признанието ѝ идва в подходящ момент, тъй като октомври е месецът, посветен на повишаване на информираността за това състояние.

Певицата е винаги изглеждала като човек с експлозивна енергия, нестандартен стил и постоянно желание да създава нещо ново, но зад това сценично присъствие се крие лична битка, която доскоро е останала неизвестна за повечето хора. В откровено интервю за bTV тя призна, че е диагностицирана с ADHD.

ADHD като суперсила

Вместо да разглежда диагнозата като ограничение, DARA я определя като своя „суперсила“. Тя споделя, че дълго време е живяла с усещането за вътрешен хаос и разпилени мисли, придружени от постоянна нужда да сменя заниманията и посоките, в които се движи. Точно това обяснява защо тя обича да се занимава с толкова много различни неща едновременно – от музика и танци до писане и визуално изкуство.

Изпълнителката разказва, че когато преминава от едно творческо занимание към друго, успява да канализира енергията си по-ефективно и се чувства по-фокусирана. Така ADHD се превръща в двигател на нейната многостранност, вместо в пречка пред развитието ѝ.

Пътят към приемането и терапията

Откриването на ADHD е било за нея като „отключване на сърцето“. В интервю за предаването „Животът по действителен случай“ тя разяснява процеса по поставяне на диагнозата – направила е тест под формата на въпросник, по чиито отговори специалистите са потвърдили състоянието ѝ. Според нея това е модерна болест, която е резултат от забързаното ежедневие и постоянното „скролване“ в интернет, което кара човека просто да загуби способността си да се фокусира.

DARA разказва, че ADHD се изразява при нея и в трудност да твори музика, което я е измъчвало. В един момент обаче тя осъзнава, че не е нужно да се ограничава и че може да създава всичко, което идва отвътре – независимо дали е рап или поп песен, след което тотално да смени жанра. Това осъзнаване ѝ позволява да спре да се обвинява за нуждата си от движение, промяна и силни емоции.

От хаоса към албума „ADHDARA“

Приемането на себе си и вътрешния емоционален хаос става основа за творчеството ѝ. Именно така се ражда албумът „ADHDARA“ (2025 г.), който певицата описва в личния си уебсайт като парченце от вътрешния ѝ свят и „топка музикален пластилин“. Тя дефинира проекта като нещо, което е събрано в хаоса, изтрито и преродено в терапията, и е станало освободено и гъвкаво чрез приемането.

Признанието на DARA е важна стъпка, тъй като темата за ADHD все още се обсъжда рядко и неприбиран в България, особено от публични личности. Превръщайки трудностите в част от своята идентичност, тя допринася за глобалния разговор за психичното здраве и показва, че най-големият хаос може да бъде и най-голямата движеща сила.

Какво всъщност е ADHD

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност е състояние, което влияе върху контрола на импулсите, способността за концентрация и организирането на ежедневни задачи, като се среща при деца и възрастни. Симптомите се разделят в три основни групи: дефицит на внимание (лесно разсейване, забравяне и трудна концентрация), хиперактивност (вътрешна енергия, неспокойствие и нужда от движение) и импулсивност (нетърпение и прибързани реакции).

Диагнозата се поставя от специалисти – невролози, психолози или психиатри – чрез серия от разговори, тестове и оценка на поведението. В случая на DARA, това състояние не е попречило на пътя ѝ към върха и нейните успехи, които са постигнати с много труд и усилия.

Смятате ли, че „хаотичният“ подход в изкуството всъщност е най-интересният?