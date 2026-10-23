Калина Паскалева се обявява за тотален работохолик

Развлечения

Калина Паскалева призна, че е тотален работохолик и работи дори по празници. Тя разказа, че днес се е събудила в 4:30 ч., за да монтира видео, което трябва да бъде излъчено в неделя, но е било необходимо да бъде предадено в телевизията много по-рано.

Продуцентката сподели, че през цялата седмица буквално не се е отделяла от компютъра, освен за няколко важни срещи и за посещение на маникюрист. Калина заявява, че не обича да слуша оплаквания, че някой е изморен или че му е тежко, а също така и оправдания за лични ангажименти на партньорите на хората.