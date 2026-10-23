Никола Цолов с нова изгора: моделката Цветелина е в играта

Развлечения

Вече се знае коя е новата изгора на Никола Цолов - манекенка с име Цветелина. Двойката беше забелязана на концерт на групата JMSN в Борисовата градина в София, където нещата започнаха доста спокойно и платонически. С напредване на шоуто, под влиянието на напитките и общата атмосфера, обаче емоциите се разгорещяха. Вечерта за автомобилния ас и русокосата хубавица премина от невинни прегръдки и държане за ръце през гушкане чак до страстни целувки.

Когато Цветелина беше потърсена по мобилния си телефон, тя нито отрече, нито потвърди връзката си с Цолов и дипломатично избра да запази мълчание. Тя просто заяви: Благодаря ви, но нямам интерес. Ще ви помоля повече да не ме притеснявате.

Коя е новата галантрия на българския лъв

Цветелина, която в професионалните си среди се представя като Лина, е на 27 години – точно с осем години по-голяма от 19-годишния Никола. Тя е руса, дългокрака и залага на авангарден стил. В момента е с прическа „боб“ и изрусени вежди, а в облеклото си предпочита шарените цветове. Моделката е завършила специалност „Мода“ в Нов български университет и от години работи за популярни световни марки, както и за български брандове, като най-често се появява в реклами за дамски дрехи и бельо.

През март 2026 г. тя се яви със собствени дрехи на студентите от специалност „Моден дизайн“ в НХА на събитието HALF WALK 2026, където имаше и таланти от НБУ и СУ. Тогава тя обясни, че я привлича надграждането на класическото модно дефиле и превръщането му в имерсивно преживяване, което обединява музика, сценография, визуални изкуства, движение и арт-инсталация, като тя самата участва в направлението Symbiosis.

Как завърши историята с Крисия

Интересът към личния живот на Цолов се засили след раздялата му с певицата Крисия Тодорова. Двойката стана публична през ноември 2025 г. и направи официалния си светски дебют на церемонията „Икар“. Краят на връзката им дойде през септември 2026 г., когато Крисия потвърди, че вече не са заедно. Тя обясни, че решението е взето заедно и че причината за това са техните различни приоритети.

Малко след това спортистат беше забелязан в заведение да ухажва момичета, докато певицата се намираше на съседното сепаре с друга компания. В момента Крисия продължава кариерата си като певица и проучва възможностите си да замина за Щатите.

Семейната динамика и спортните успехи

Любовта между Никола и Цветелина е цъфнала пред общите им приятели. Интересното е, че Цветелина е следвана в социалните мрежи както от Крисия, така и от майката на Никола – Мирослава. Самата Лина също харесва Крисия и двете си лайкват снимки.

Докато сърцето му се заема с новите чувства, Никола Цолов не спира и на пистата. Той заема второ място във Формула 2 и има реални шансове за победа в шампионата, въпреки че колата му е по-слаба от тази на бразилеца Рафаел Камара. Дебютният му сезон във Формула 2 е впечатляващ с няколко счупени рекорда, а миналата година той направи успешен тестов дебют в кола от Ф1 на Racing Bulls. В момента в автомобилните среди се говори за него повече, отколкото за пилоти с многогодишен опит, макар че официалният му дебют във Ф1 все още предстои.