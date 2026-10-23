Драма в „Игри на волята“: Вулканите се разпадат предсрочно

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Вулканите официално напускат надпреварата като самостоятелен отбор след поредното си незадоволително представяне на Арената миналата вечер. Племето отново не успя да излезе от Изолатора – най-суровата територия в играта – което доведе до разпадането на Червените няколко седмици преди традиционното сливане на племената.

Съревнованието за територия беше истински тест за бързина, търпение, съобразителност и работа в екип. За съжаление за Вулканите, те започнаха изпитанието със сериозно изоставане заради неправилно предположение за победители в звездната битка в събота. Това, комбинирано с поредица от грешки по трасето, ги остави далеч от успеха.

Битката за лидерство беше напрегната между Ураганите и Канарите. В крайна сметка пропуските на Зелените позволиха на Сините да завладеят най-желаната локация за трета поредна седмица.

С края на Вулканите, техните воини бяха пленени от останалите отбори. Капитанът Елица, както и Марио и Йоанна, се присъединиха към Ураганите. От другата страна, брокерът Велизар и бившата гимнастичка Константинели станаха част от Канарите.

Лошата новина за играчите не свършва дотук. С разпадането на Червените, една от локациите – Стопанството – вече няма да бъде част от надпреварата. Този обрат изненада неприятно играчите в зелено, които се класираха втори и трябваше да се насочат към Изолатора.

Според първоначалното съобщение на NOVA, напрегнатите сблъсъци на Арената продължават с капитанско съревнование и решаваща битка за останалите трима изгнаници от Блатото, след която един от тях ще влезе в голямата игра.