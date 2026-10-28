Ивелина Чоева се подготвя за бебето и вече планира завръщането си в залата

Развлечения

Ивелина Чоева и водещият Сашо Кадиев очакват първото си дете и раждането наближава. Бъдещата майка споделя последното си клипче с последователите си.

В последното й клипче надписите гласят: „В света на жени, които ходят на фитнес, пилатес и броят протеините“. В клипа тя загребва с лъжицата от купа, пълна с храна за бъдещи майки.

„Скоро се връщам в отбора, момичета!“, обещава красавицата.