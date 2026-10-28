Нестор и „Мишкин празник“: какво се случи на 27 октомври

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На 27 октомври всички, които носят името Нестор, празнуваха своя имен ден. Датата е точно денят след Димитровден и има доста странни народни наименования – познат е като „Мишкин празник“, „Митляци“, „Пуганляшко“ и „Пуганци“.

Защо точно „мишкин“? Тук идва една доста сюрреалистична легенда: казват, че мишки, змии и къртици изскочили от корема на езичник, когото Свети Нестор (или Мистор) победил в битка. Обичаме тези истории, които звучат като сцена от фентъзи филм.

Свети Нестор обикновено е изобразяван като млад мъж с копие. Историята му е тясно свързана с тази на Свети Димитър. Според преданията, Димитрий бил в тъмница в Солун, защото проповядвал християнството, а Нестор бил негов последовател.

В същото време цар Максимилан организирал гладиаторски игри, където известният борец Лий се биел с християните и ги хвърлял върху копия. Нестор решил, че е време да се изправи срещу Лий, получил подкрепата на Димитрий и, с божествена сила, надвил борца.

Крайят на историята обаче не е щастлив. Царят се ядосал от загубата на своя фаворит и заповядал Нестор да бъде посечен с меч, а Димитрий да бъде пронизан с копие в килията му.

Дано вашите празненства вчера са минали много по-спокойно и без гладиаторски битки!