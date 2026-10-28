Ивана и Драгана Миркович разтърсиха Бургас с легендарен дует

Развлечения

Драгана Миркович покани за дует българската си колежка Ивана по време на концерта си в Бургас. Ивана, която беше сред гостите на събитието, се оказа в центъра на вниманието в кулминацията на вечерта, когато сръбската звезда я извика на сцената.

Двете изпълниха заедно хита „Последна вечер“ (известен в оригинал като Poslednje veče). Те пяха песента едновременно, всяка на своя език – Драгана на сръбски, а Ивана на български. Резултатът? Бурни овации от публиката.

В най-сюблимния момент Ивана се развълнува и за миг забрави текста си. Иронията е, че песента я изпълнява хиляди пъти от 20 години насам, включително и на грандиозния си концерт в столичната зала „Арена“, който се случи преди дни. Драгана обаче реагира бързо, прегърна я и така Ивана успя да продължи изпълнението си.

Преди появата на Драгана Миркович, публиката беше подгрята от Стояна. Бузукарката не се ограничи само с това, а се включи и в основната концертна програма, за да допринесе за атмосферата.

Реакцията на хората в Бургас показа, че макар сръбската музика да е супер популярна у нас от десетилетия, българите ценят своите звезди точно толкова. Топлият прием на двете певици е просто доказателство, че големите гласове и любимите песни не познават граници.