Поли Генова не залага на една карта в „Traitors“

Развлечения

Поли Генова се придържа към „соломоновската позиция“ 50 на 50 в „Traitors: игра на предатели“. Докато водещият Владо Карамазов признава, че го влече повече към предателите, а Tea Минкова категорично заявява, че ще бъде праведник, певицата не иска да се ограничава. „Мога да бъда и предател, и праведник“, сподели тя.

Поли планира да остане вярна на себе си и е уверена, че може да пази тайни дълго време. Според нея искреността е най-добрият начин за печелене на доверие. Целта ѝ е ясна – да стигне докрай в шоуто, защото най-вече иска да се забавлява.

Дали искреността работи в игра, в която трябва да лъжеш, е голямото питане. Ще видим дали „соломоновата позиция“ ще я спаси или ще я прати предсрочно към изхода.