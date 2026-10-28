Виктория Кузманова пожела на Димитър Рачков „нерви от желязо“ за имения му ден

Развлечения

Виктория Кузманова поздрави годеника си Димитър Рачков за имения му ден с послание, което е точно толкова забавно, колкото и мило. Тя пожела на любимия си здраве, късмет и успехи, но бързо премина към закачките, за да не става твърде сладко.

Според Виктория любовта, която му дава, е напълно достатъчна, а най-важната подкрепа от нейна страна ще бъде да му обяснява как всъщност е трябвало да направи нещата. Обичано е, но и малко „опасна“ стратегия, която изисква сериозен стален характер.

„Пожелвам ти много здраве, късмет и успехи, защото любов ти давам достатъчно! Бъди все така упорит, постигай целите си с лекота и не забравяй, че до теб стои жена, която винаги ще те подкрепя... или поне ще ти обяснява как е трябвало да го направиш!“, написа тя.

Завършила е и с пожелание за „нерви от желязо“, защото според нея пред Рачков тепърва предстоят много интересни моменти в техната връзка. Това е точно този вид хумор, който прави двойката толкова симпатична – без излишна драма и с много самоирония.

Въпреки всички шеги, финалът на публикацията е напълно романтичен. Виктория признава, че го обича и е щастлива, че Димитър е избрал точно нея.

Обичаме такава динамика в една връзка, защото показва, че двамата се разбират перфектно и далеч извън сценичните образи и телевизионните шеги, с които Рачков е известен. Остава един въпрос – дали Димитър наистина има тези нерви от желязо или просто е много търпелив?